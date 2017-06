EHRM spreekt zich vandaag uit over Russisch verbod op homopropaganda

Bewerkt door: ib

Een demonstrant houdt in Mexico een bord omhoog met een afbeelding van de Russische president Vladimir Poetin tijdens een demonstratie bij de Russische ambassade tegen het aanhoudende geweld en discriminatie tegen de LBGT-gemeenschap in het land. "Stop homofobie. Rusland, we zijn met jullie. Laten we een einde maken aan de anti-gaywetten", staat er op het bord. © reuters.

Het Europees Hof voor de Rechten van Mens (EHRM) spreekt zich vandaag uit over de Russische wet die 'homoseksuele propaganda' verbiedt. Het Hof zal oordelen of de wet tegen de vrijheid van meningsuiting is en ingaat tegen het verbod op discriminatie. Rond 10 uur doet het Hof uitspraak.