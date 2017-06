Belg (54) doodgeschoten in Athene

IB

20/06/17 - 05u45 Bron: keeptalkinggreece.com

Een vrouw kijkt uit over de Griekse hoofdstad Athene. © afp.

Afgelopen weekend is een 54-jarige Belg dood aangetroffen in het centrum van Athene. Een autopsie wees uit dat de man in zijn hoofd werd geschoten.

Vrijdagavond om iets na tienen werd het lichaam van de man ontdekt in een klein park in de Fanotshenous-straat in de wijk Neos Kosmos, vlak achter een vijfsterrenhotel.



Uit een autopsie, die zaterdagochtend is uitgevoerd, blijkt dat de hoofdwonde van de man is veroorzaakt door een kogel. De Griekse politie gaat voorlopig uit van een executie. De man is nog niet als vermist opgegeven door familie of vrienden in ons land.



De man was al sinds 10 juni in Griekenland. Europol gaat nu onderzoeken of de man voordien bekend stond bij de autoriteiten. De plaats waar het lichaam gevonden werd staat niet bekend als een toeristische omgeving.