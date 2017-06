Twee Nederlandse journalisten ontvoerd in Colombia

Bewerkt door: ib

20/06/17

Twee Nederlandse journalisten worden in Colombia "tegen hun zin in vastgehouden". Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken deze nacht. Volgens de Colombiaanse krant El Tiempo zijn de twee sinds zaterdag ontvoerd door guerrillabeweging ELN. Dat gebeurde in de plaats El Tarra in de noordelijke deelstaat Norte de Santander.