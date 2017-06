Minstens tien doden bij tweede busongeval in drie dagen in Brazilië

Bewerkt door: ib

Bij een busongeval in het zuidoosten van Brazilië zijn maandag minstens tien mensen om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Het ongeval gebeurde slechts drie dagen na een gelijkaardig ongeval in het noordoosten van het land, waarbij eveneens een tiental mensen het leven liet.

Het ongeval gebeurde om 04.10 uur (09.10 uur Belgische tijd) in de buurt van Salinas, in het noorden van de staat Minas Gerais. De bus raakte van de baan en kwam op zijn flank terecht. De juiste omstandigheden van het ongeval zijn nog niet gekend, en "het lijkt erop dat de chauffeur gevlucht is", aldus een woordvoerder van de federale wegpolitie.



Illegaal transportbedrijf

De bus was op weg naar Euclides de Cunha, in de noordoostelijke staat Bahia. Volgens de plaatselijke krant Estado de Minas zou de bus het eigendom zijn geweest van een illegaal transportbedrijf, aangezien ze geen nummerplaat had en er geen passagierslijst was.



Zaterdag kwamen al tien mensen om het leven bij een busongeval op de zogenaamde "weg van de dood" in Piaui, in het noordoosten van het land.