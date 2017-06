Hitte verlamt treinverkeer in heel Nederland

Door: redactie

19/06/17 - 20u00 Bron: ANP

In heel Nederland moeten treinreizigers vanavond rekening houden met vertragingen en uitval van treinen. "De treindienst is ernstig ontregeld door technische problemen die worden veroorzaakt door de hitte", meldt spoorbeheerder ProRail. Waar mogelijk worden bussen ingezet.

Het treinverkeer rond Zwolle ligt al sinds het begin van de avond plat door een stroomstoring. Seinen en wissels werken niet en vermoedelijk is de warmte de boosdoener. Monteurs zijn volgens ProRail hard bezig om het probleem te verhelpen.



De stroomstoring in de regio Zwolle ontstond rond 17.30 uur. Omdat er wel spanning op de bovenleiding staat, bleef de airco in treinen gewoon werken. Passagiers zijn na enige tijd met bussen verder vervoerd. Spoorstaven kunnen met dit weer wel 70 graden heet worden, weet de spoorbeheerder te melden.



Ook elders in het land zijn er storingen, onder meer op het spoor tussen Roosendaal en Breda en tussen Eindhoven en Roermond. ProRail adviseert reizigers voor vertrek goed de reisplanner te raadplegen om te zien wat de actuele situatie is.