Kerncentrale van Bugey. © wikimedia.

Op het dak van de kernreactor in het Franse Bugey heeft vandaag enkele uren brand gewoed. Het vuur brak in de middag uit op het gebouw van reactor nummer 5. Volgens het Franse nucleaire agentschap ASN is er geen gevaar voor radioactieve straling. Metingen hebben dat aangetoond.