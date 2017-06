Door schandalen geplaagde minister Ferrand "verlaat Franse regering"

TT

19/06/17 - 19u02 Bron: Belga

Minister Richard Ferrand. © afp.

Franse verkiezingen Minister voor de Cohesie van de territoria Richard Ferrand zal de Franse regering verlaten, zo hebben meerdere Franse media gemeld.

Volgens nieuwszender BFMTV heeft president Emmanuel Macron gevraagd dat Ferrand fractieleider van de presidentiële partij La République en Marche! in de Nationale Assemblée zou worden. Hij was gisteren een van de zes ministers uit de nieuwe regering die verkozen geraakte in het parlement.



Ferrand is onlangs in opspraak gekomen omwille van een vastgoedaffaire. Het parket van Brest stelde begin deze maand een gerechtelijk onderzoek in naar hem.



Het satirische weekblad Le Canard Enchaîné meldde in mei dat het ziekenfonds Mutuelles de Bretagne, dat vroeger door Ferrand geleid werd, in 2011 kantoorruimte huurde van Ferrands echtgenote. Daarnaast stelde Ferrand in 2014 zijn toen 23-jarige zoon enkele maanden lang tewerk als assistent in het parlement.



De politicus zelf heeft de aantijgingen heftig ontkend en uitgesloten af te treden. "Alles wat ik in mijn beroepsleven heb gedaan was legaal, openbaar en transparant", zei hij.