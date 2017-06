"Verdachte aanslag op Londense moskee is vader (47) uit Wales"

Door: redactie

19/06/17 - 19u32 Bron: ANP

De plaats waar de dader in reed op het publiek. © epa.

De man die in Londen inreed op moskeebezoekers, is naar verluidt een 47-jarige man uit Cardiff. Het gaat volgens Britse media om Darren Osborne, een getrouwde man die vier kinderen heeft.

De politie heeft een inval gedaan in een pand in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het is onduidelijk of het gaat om het huis van Osborne. Het door de aanslagpleger gebruikte busje zou eigendom zijn van een verhuurbedrijf in Wales. Of het busje gehuurd of gestolen is, is nog onduidelijk.



Nadat de man eerst werd gearresteerd voor poging tot moord, is daar nu ook het "opdragen tot, voorbereiden en instigatie van terrorisme met inbegrip van moord en poging tot moord" bijgekomen.



Scotland Yard gaat er voorlopig van uit dat de man alleen heeft gehandeld, maar onderzoekt niettemin alle omstandigheden. Zo vindt er in verband met de aanslag een huiszoeking in een woning in