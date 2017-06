Hongaars verbod op Heineken-etiket toegestaan

KVE

De Europese Commissie heeft geen bezwaar tegen een Hongaars verbod op bijvoorbeeld het Heineken-etiket met de rode ster. De Hongaarse regering wil het commerciële gebruik verbieden van symbolen die kunnen doen denken aan onderdrukking door totalitaire regimes, zoals de communisten.

Zonder het gewraakte etiket van Heineken te noemen, wees een woordvoerder van EU-commissaris Elzbieta Bienkowska (Interne Markt) maandag op "de Hongaarse historische context". "De commissie is zich bewust van het lijden van de Hongaarse bevolking. De vreselijke misdaden door totalitaire regimes in Europa mogen nooit worden vergeten."



Als het wetsvoorstel wordt ingevoerd, kan het gebruik van die symbolen leiden tot een boete tot 2 miljard forint (6,5 miljoen euro) en een gevangenisstraf. Hongarije heeft het wetsvoorstel drie maanden geleden aan Brussel voorgelegd.



Volgens Heineken bemoeit de Nederlandse overheid zich inmiddels ook met de zaak. "Daar de kwestie nu op Europees niveau wordt besproken tussen twee lidstaten en de Europese Commissie onthouden we ons op dit moment van verder commentaar", zo verklaarde een woordvoerder.



Heineken heeft al sinds jaar en dag een ster op zijn etiket staan. Volgens het bedrijf is de ster een oud brouwerssymbool uit de middeleeuwen. Van enige politieke betekenis is dus geen sprake, aldus de bierbrouwer.