Tegenwind voor Duits wetsontwerp tegen haatcommentaren op Internet

De Duitse minister van Justitie wil nog voor de parlementsverkiezingen van september een wetsontwerp door de Bundestag krijgen ter beteugeling van haatcommentaren op het Internet. Maar bij een hoorzitting met experten was ook kritiek te horen.

Ook binnen de zwart-rode regeringscoalitie omstreden, voorziet het wetsontwerp straffen tot vijftig miljoen euro indien Internetbedrijven niet snel genoeg illegale content uit de lucht halen en weigeren samen te werken.



Ettelijke deskundigen vrezen echter dat netwerken als Facebook zich gedwongen zullen zien ook in twijfelgevallen niet strafbare uitingen te kortwieken om op veilig te kunnen spelen.



Een andere kritiek is dat de maatregelen eigenlijk hun doel voorbijschieten. Zij pakken de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting aan en kunnen de vrijheid van communicatie op het internet schade toebrengen.



Voorts luidde het wat "illegaal" precies is en dat binnen 24 uur dient verwijderd. Zelfs rechters kampen met het antwoord op die vraag en komen soms tot verrassende inzichten.