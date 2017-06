Nieuwe balans: negen doden bij aanval op toeristisch resort in Mali

EB

19/06/17 - 23u12 Bron: DPA, AFP

Bij de aanval op een toeristisch resort in de Malinese hoofdstad Bamako zijn gisteren zeker vier burgers en vijf aanvallers gedood. Dat zegt de minister van Veiligheid Salif Traore.

De aanval was gericht op Le Campement Kangabe, een populaire plek voor expats in de hoofdstad. Onder de slachtoffers bevinden zich een Portugees, een Frans-Malinees, een Chinees en een Frans-Gabonees. Er kwam ook een Malinese soldaat om het leven. Daarnaast lieten bij de aanval vier "terroristen" het leven.



De aanval werd opgeëist door de aan al-Qaida gelieerde jihadistische groepering Nusrat al-Islam wal Muslimeen. Drie aanvallers zijn opgepakt, weet Traore nog.



Naast de dodelijke slachtoffers vielen er ook acht gewonden, 36 mensen konden worden gered. Onder hen 14 Malinezen en 13 Fransen.



De noodtoestand wordt regelmatig ingesteld sinds een jihadistische aanslag tegen het hotel Radisson Blu in Bamako op 20 november 2015. Daarbij vielen twintig doden, twee aanvallers werden omgebracht.