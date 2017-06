Bianca kreeg een fout pakje van bol.com en het internet lacht zich een kriek

Door: redactie

19/06/17 - 16u15 Bron: Facebook

© anp.

De Nederlandse Bianca Bauman wilde haar vader verrassen met een pakje dat ze bij bol.com had gevonden. Toen ze het pakketje opende, schrok ze zich een hoedje. Geen toilettas met badschuim zoals verwacht, maar in de doos zat een seksspeeltje. Niet meteen het doorsnee vaderdagcadeau.

De Nederlandse Bianca schreef op Facebook hoe blij ze was toen ze op Bol.com het ideale pakje voor haar vader had gevonden. "Een tas met badschuim en deodorant, altijd goed." En toen haar bestelling op tijd was toegekomen, kon haar geluk niet op.



Maar toen Bianca de doos opende, zag ze een dildo. "Ik vermoed dat de inpakker van dienst in de war was, Moederdag is toch al geweest?", kon ze er zelf mee lachen. Op Facebook vinden heel veel mensen de vergissing hilarisch, goed voor 4.400 reacties en 19.000 likes.



Ook de webwinkel bol.com reageert zelf met een kwinkslag op de vergissing. "Die zal dat zeker niet 'pikken', Nando. ;) Maar gaan natuurlijk tot het gaatje om alles weer recht te zetten!" of "Staan wij even voor paal, Eliza."