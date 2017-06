"Wagen ingereden op politiecombi": ordediensten massaal uitgerukt naar Champs-Élysées

Door: redactie

19/06/17 - 16u24

Op de Champs-Elysées in Parijs is een man vanmiddag met een wagen ingereden op een voertuig van de gendarmerie. Onderzoekers behandelen de zaak als terreur. Niemand raakte gewond. Gérard Collomb, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, meldt dat de bestuurder is overleden.

De wagen is meteen na de botsing in brand gevlogen. De bestuurder is uit de wagen bevrijd door de brandweer en heeft lange tijd op de grond gelegen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken bevestigt dat de man is overleden. Er zijn geen politiemensen of omstaanders gewond geraakt.



De bestuurder was een 33-jarige man die gekend is bij de veiligheidsdiensten.



In de wagen zijn wapens -waaronder een Kalachnikov-,kogels en een gasfles gevonden. Het antiterreurparket is een onderzoek gestart naar het incident. Een ontmijningsteam is ter plaatse gekomen, de prefectuur van de politie zegt dat de situatie onder controle is. De brand is geblust.



De omgeving blijft voorlopig afgesloten, ook verschillende metrostations zijn gesloten.