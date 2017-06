Dubbele standaard? May noemt aanslag aan Londense moskee "even ziekmakend als de vorige"

Bewerkt door: ADN

19/06/17

De Britse premier Theresa May heeft de aanslag aan een moskee in Londen van deze ochtend "even ziekmakend als de vorige" genoemd. Zij deed dit na afloop van een crisisvergadering. "Deze morgen werd ons land wakker met het nieuws over een nieuwe terroristische aanslag in de straten van onze hoofdstad. De tweede deze maand en even ziekmakend als de vorige", zo startte May haar toespraak.

© afp. "Het was een aanval die opnieuw gericht was op gewone en de onschuldige mensen... deze keer de Britse moslims", zei May, verwijzend naar de eerdere aanslagen in Manchester en Londen.



"Dit was een aanslag op moslims in de buurt van hun gebedsplaats. En zoals alle terrorisme, van welke aard dan ook, heeft het dezelfde fundamentele doelstelling. Het probeert ons uiteen te drijven, en de kostbare banden van solidariteit en burgerschap die we delen in dit land, te breken. Dat zullen we niet toestaan."

Positie versterken © reuters. May uitte haar medeleven aan de betrokkenen, loofde de moed van de omstaanders die de dader in bedwang hielden en bedankte de politie voor haar inzet. Ze zei ook dat er extra politie ingezet wordt om de moslims te beschermen, en beloofde terrorisme in al zijn vormen te zullen bestrijden. Vanmiddag bezochten zowel Theresa May als oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour de moskee.



Met de sterke reactie hoopt May haar positie te versterken, nadat ze vorige week onder vuur kwam te liggen voor haar onderkoelde reactie op de brand in de Londense Grenfell Tower.

Dubbele standaard © afp. Sommige moslims uitten vandaag kritiek over de berichtgeving over de aanslag. Bepaalde Britse media spraken lang van "een incident" en niet van een terroristische aanslag, volgens de moslims omdat de dader blank was. "Het bewijs van een dubbele standaard", klonk het.



"Binnen de acht minuten had de politie het over een terroristische aanslag", zo probeerde May in haar toespraak kritiek op de ordediensten voor te zijn.



De aanslag met een bestelwagen in het noorden van Londen was "heel duidelijk een aanval op moslims", zei commissaris Cressida Dick van Scotland Yard later, eraan toevoegend dat de politie de zaak effectief behandelt als "terreuraanslag". "We nemen elke daad van haatcriminaliteit zeer ernstig", zei het politiehoofd ook. De daders zullen de samenleving niet verder uiteen splijten. Veeleer zullen zij de vastberadenheid van de politie aanzwengelen om tegen dergelijke vergrijpen op te treden, zei Dick.