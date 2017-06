Door: redactie

De coalitie van La République en Marche en de Mouvement démocrate heeft bij de parlementsverkiezingen van gisteren in totaal minstens 342 zitjes behaald in het parlement. De voorlopige officiële resultaten, met 97 procent van de stemmen geteld, bevestigen dus dat president Emmanuel Macron een absolute meerderheid heeft behaald in het 577 zetels tellende parlement.