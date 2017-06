Door: redactie

De aanval van afgelopen nacht bij Finsbury Park in Londen was duidelijk gericht op moslims, uitgevoerd door één dader. Dat zegt de Britse premier Theresa May. "Terreur neemt vele vormen aan, ook die van islamofobie." May zegt ook dat er te veel tolerantie is geweest ten opzichte van extremisme.