Extremisten saboteren spoor in Duitsland

Door: redactie

19/06/17 - 11u36 Bron: ANP

Extremisten hebben op verschillende plekken in Duitsland vannacht het spoor onklaar gemaakt. In steden als Hamburg, Keulen, Dortmund en Leipzig hadden reizigers vertraging door de sabotage, in totaal is het spoor op dertien plekken onklaar gemaakt.