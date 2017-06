Eucalyptusbomen en pyromanen kunnen Portugese bosbranden verklaren

Bewerkt door: LB

De desastreuse bosbranden in Portugal zijn ongezien en doen de vraag rijzen hoe het vuur zo snel grote stukken bos kon verwoesten. De verklaring kan deels liggen bij het soort bossen dat de voorbije decennia in het Zuid-Europese land werden aangeplant. Dat stelt bio-ingenieur Bert De Somviele in 'De Ochtend' op Radio 1, en hij wordt bijgetreden door Portugese natuurexperts. Daarnaast telt Portugal vreemd genoeg ook ongewoon veel brandstichters.

De bosbrand die al aan zeker 62 mensen het leven kostte en 27 dorpjes in de as legde, is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van één of meerdere blikseminslagen bij een zogenaamd 'droog onweer' met veel wind en bliksem maar zonder regen.



Maar hoe kon het vuur zich zo snel verspreiden? Naast het warme en droge weer, met een hevige aanwakkerende wind, is er nog een andere factor die de Portugese bossen zo brandgevoelig maakt.



Houtproductie

"De laatste decennia zijn er voor de bosbouw erg veel eucalyptusbomen aangeplant", zegt De Somviele in 'De Ochtend. "Die bomen zijn veel kwetsbaarder en veel minder resistent dan de natuurlijke bostypes zoals kurkeik die daar van nature voorkomen. Een eucalyptusboom is typisch een soort boom die snel brandt en tot enorme bosbranden kan leiden." Een ander bosbeleid waarbij wordt ingezet op het opnieuw aanplanten van inlandse eiken zou bosbranden van dergelijke omvang in de toekomst kunnen vermijden. De voorbije decennia werden veel eucalyptusbossen aangeplant voor de houtproductie. Lees ook Gareth (36) overleefde zware bosbrand in Portugal: "Ik had dood moeten zijn"

Beter bosbeheer Verantwoord bosbeleid is efficiënter en goedkoper dan wat elk jaar wordt gedaan om bosbranden te bestrijden WWF Portugal João Branco van milieurorganisatie Quercus stelt dat de brosbranden in zijn land een weerspiegeling zijn van "een nalatigheid" en gefaald bosbeleid waarbij rond het rampgebied op grote schaal dennenbomen moesten wijken voor eucalyptusbomen. Die bevatten een olie die makkelijk vuurvat. Branco stelt dat de overheid al herhaaldelijk heeft beloofd het bosbeleid te verbeteren, maar dat "alles bij het oude blijft".



Ook de Portugese tak van het Wereld Natuur Fonds (WWF) wijst erop dat de bosbranden de regering er moeten aan herinneren dat het bosmanagement moet verbeteren. "Verantwoord bosbeleid is efficiënter en goedkoper dan wat elk jaar wordt gedaan om bosbranden te bestrijden", stelt WWF Portugal in een mededeling.



Klimaatverandering en overbevolking

Veiliger bossen zijn één ding, maar er is meer nodig om het aantal bosbranden en hun impact in te dijken.



Want ook de klimaatverandering speelt een rol, en de grotere aanwezigheid van mensen. "Mensen wonen tegenwoordig bijna overal. Dat betekent ook dat er meer interactie is met de bossen en een sigarettenpeuk kan al voldoende zijn om", stelt De Somviele, die benadrukt dat er in het Middellandse Zee-gebied de laatste jaren werk is gemaakt van betere brandpreventie.



Pyromanen

Maar Portugal kampt met nog een specifiek probleem. Er zijn disproportioneel veel pyromanen in het land. Vele van de jaarlijkse bosbranden in Portugal zijn aangestoken. De regering in Lissabon heeft intussen maatregelen aangekondigd. Bekende pyromanen zouden een enkelband krijgen, zodat ze het huis niet kunnen verlaten. De overheid wil zo verhinderen dat ze nog meer (bos)branden stichten.