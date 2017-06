Anglade wint Franse verkiezingen in Benelux

TK

19/06/17

In Brussel heeft Pieyre-Alexandre Anglade (La République en Marche) zijn overwinning gevierd van de parlementsverkiezingen voor de het 4de kiesdistrict van de Fransen in België, dat van de Benelux. Hij deed dat in het bijzijn van 70 tot 100 sympathisanten.

Anglade won volgens de definitieve resultaten 73,73 procent van de stemmen van Sophie Rauszer (La France insoumise), die eerder op de avond haar nederlaag toegaf. De opkomst was wel enorm laag: slechts 20,77 procent van de stemgerechtigden bracht zijn stem uit.



Anglade zei in een toespraak dat hij gelooft in netwerken, in plaats van een oligarchie. Hij stelt ook een band te willen opbouwen met de burgers, zo verwijzend naar de lage opkomst bij de verkiezing. "Ik heb concreet zin om zo vaak mogelijk burgerontmoetingen te organiseren met de Fransen van het kiesdistrict. Het zullen werkvergaderingen worden om te spreken over Europa, de veiligheid, de gezondheid, het onderwijs, het pensioen, de sociale rechten...", klonk het. "Ik denk dat het creëren van banden de eerste stap is, zoals En Marche dat doet."



De Fransman liet ook weten het Europese vuur van zijn kiezers uit te dragen, en de link te zullen zijn tussen Parijs en Brussel. "Ik heb zin om Europa naar het parlement te brengen. Het is een mooie instelling, maar is zeer Frans-Frans (franco-français), en ik heb zin om het parlement een beetje te openen naar andere culturen, naar andere manieren van denken. Ik denk dat het nodig is om Europa naar Parijs te brengen en Frankrijk naar Brussel. Wij, de Fransen, hebben Brussel te lang in de steek gelaten."



Anglade volgt de socialist Philip Cordery op in zijn district, die in de eerste ronde werd uitgeschakeld met slechts 6,28 procent van de stemmen.