Recordaantal vrouwen verovert zetel in Frans parlement

19/06/17 - 07u01 Bron: Belga

LREM-interim-voorzitter Catherine Barbaroux spreekt in Parijs. © afp.

Bij de Franse parlementsverkiezingen van gisteren is een recordaantal vrouwen verkozen. Dat blijkt nu al uit de voorlopige resultaten, en is onder meer het gevolg van de beslissing van president Emmanuel Macron om ongeveer evenveel vrouwen als mannen op de lijst van zijn La République en Marche (LREM) te plaatsen, aldus de Franse media.

In 2012 werden 155 vrouwen (27 procent) verkozen in het parlement, wat toen ook al een nieuw record was. Vijf jaar eerder ging het nog om 107 vrouwelijke parlementsleden (18,5 procent), in 2002 waren er 71 (12 procent).



Gisterenavond was het al bekend dat het record verbroken werd, en volgens France Info, dat een teller heeft geïnstalleerd op zijn website, zouden na de verkiezing van zondag al zeker 223 vrouwen zijn verkozen.



Vernieuwd parlement

"Voor de eerste keer in Vijfde Republiek, zal het parlement echt worden vernieuwd - meer divers, jonger", aldus LREM-interim-voorzitter Catherine Barbaroux aan persagentschap Reuters. "Maar vooral, laat me toe daarover gelukkig te zijn, omdat het een historische dag is voor de vertegenwoordiging van vrouwen in het parlement."



Video-oproep

Het hoge aantal verkozen vrouwen heeft deels te maken met de video-oproep die president Macron in januari lanceerde aan vrouwen om zichzelf kandidaat te stellen. Coalitiepartners LREM en Mouvement démocrate hadden bij deze verkiezingen respectievelijk 192 en 25 vrouwen op hun lijst staan, tegenover 207 en 27 mannen, aldus FranceSoir.



Hoewel Frankrijk een systeem heeft dat subsidies kunnen worden ingetrokken indien niet minstens 49 procent van de kandidaten vrouwelijk zijn, zetten in de praktijk de meeste partijen toch vooral mannen op hun lijst.



Het Franse parlement telt in totaal 577 zetels.