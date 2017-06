Nederlandse vrouw overleden die alleen van 'licht en lucht' leefde

SVB

19/06/17 - 05u00

© thinkstock.

In het Nederlandse Utrecht is een vrouw overleden, naar alle waarschijnlijkheid omdat ze geloofde dat je kan leven van licht en lucht en geen voedsel nodig hebt. Ze is niet de enige die dat denkt. Ze noemen zichzelf 'breatharians' en je vindt er over de hele wereld, ook in ons land. Doorgaans zijn de 'ademhalisten', zoals ze ook bekendstaan, wel minder streng in de leer dan de Nederlandse vrouw.