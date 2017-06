Bestelwagen rijdt in op voetgangers in Londen: "Een dode en tien gewonden"

ib

Deze nacht is in Londen een bestelwagen ingereden op voetgangers nabij een moskee. Daarbij vielen volgens de politie een dode en tien gewonden, van wie er acht in verschillende ziekenhuizen worden behandeld. Rond 12:20 uur lokale tijd kreeg de politie kreeg een melding binnen van het incident op Seven Sisters Road in het stadsdeel Finsbury Park. De politie heeft de 48-jarige chauffeur van het busje gearresteerd. De anti-terreureenheid van de politie is betrokken bij het onderzoek.

Moslims bidden op de stoep bij de plek waar een bestelwagen eerder in de nacht inreed op een groepje voetgangers dat net de moskee verlaten had. "Aanslag"

De voorzitter van de Britse Moslimraad zegt geschokt en boos te zijn, om "te horen dat een busje opzettelijk inreed op aanbidders die het ramadan nachtgebed verlieten."



"Wie dit gedaan heeft, wilde mensen verwonden. Dit is een terreuraanslag", zegt de voorzitter van de moskee Mohammed Kozbar aan de The Sun. Volgens de krant was de bestelwagen die inreed op de gelovigen een gehuurd voertuig.



Het is de derde keer in korte tijd dat in de Britse hoofdstad een dergelijk incident zich voordoet. In maart reed een terrorist in op voetgangers op de Westminster Bridge en begaf hij zich naar het Palace of Westminster waar hij een agent neerstak. Begin deze maand reden drie daders met een bestelwagen over de London Bridge. Ze stapten uit bij Borough Market en vielen daar mensen aan met messen.

Er zijn intussen op Twitter ook beelden opgedoken van een man die door de politie gearresteerd wordt. Volgens de twitteraars gaat het om de verdachte van de aanslag. Er is te zien hoe agenten de man afschermen van boze omstanders en hem uiteindelijk in het politiebusje weten te krijgen. Sommige mensen helpen de agenten, er wordt ook 'Waarom heb je dat gedaan?' geroepen.



Vroeger pleisterplaats haatprediker

De moskee in Finsbury Park was volgens Metro vroeger de pleisterplaats van haatprediker Abu Hamza, die werd uitgeleverd aan de VS nadat hij in 2001 had gepoogd een bomaanslag te plegen op een vliegtuig van Parijs naar Miami. De moskee werd een tijdlang gesloten maar werd later opnieuw in gebruik genomen door de moslimgemeenschap. Die maakte er een plek van die betere relaties tussen de verschillende godsdiensten in de buurt promoot.



De Britse premier Theresa May en oppositieleider Jeremy Corbyn hebben hun medeleven uitgedrukt voor de slachtoffers van de aanrijding. May sprak van een "vreselijk incident" en voegde toe dat "al haar gedachten uitgaan naar zij die gewond zijn geraakt, hun geliefden en naar de reddingsdiesten die ter plaatse zijn".



Op Twitter stelt Corbyn dat hij "volledig geschokt is door het incident aan Finsbury Park". "Ik ben in contact met de moskeeën, de politie en de autoriteiten van Islington. Mijn gedachten gaan naar de mensen en de gemeenschap die zijn getrokken door dit afschuwelijke evenement."