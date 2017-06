Bestelwagen rijdt in op moslims in Londen: één dode en tien gewonden

Door: IB, LB

19/06/17 - 05u01 Bron: REUTERS, BELGA, ANP, BBC, The Independent

© reuters.

Deze nacht is in Londen een bestelwagen ingereden op voetgangers nabij een moskee. Daarbij vielen volgens de politie een dode en tien gewonden, van wie er acht in verschillende ziekenhuizen worden behandeld. Rond 12:20 uur lokale tijd kreeg de politie een melding van het incident op Seven Sisters Road in het stadsdeel Finsbury Park. De politie heeft de 48-jarige chauffeur van het busje gearresteerd nadat die werd overmeesterd door omstanders. De anti-terreureenheid van de politie is betrokken bij het onderzoek. Premier Theresa May laat weten dat het "tragische incident" behandeld wordt als "een potentiële terroristische aanval''. Later op de ochtend is er crisisberaad. Volgens de Britse Moslimraad is de wagen opzettelijk ingereden op de gelovigen, en deed de bestuurder dat uit islamofobie.

These eyewitnesses describe how a van rammed worshippers near a mosque in Finsbury Park - Counter Terrorism Command are now investigating. pic.twitter.com/dXO0ou1Dd6 — Channel 4 News (@Channel4News) Mon Jun 19 00:00:00 MEST 2017 © reuters. LATEST on #SevenSisters Road #FinsburyPark incident. One person has died. Counter Terrorism Command investigating. https://t.co/S5whFriU3Z pic.twitter.com/PKHfgCI345 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) Mon Jun 19 00:00:00 MEST 2017 © Twitter: @Thomasvanhulle. Voorbijgangers verklaarden dat zich een menigte had gevormd om een bejaarde man te helpen die was neergestort en gereanimeerd werd voordat de bestelwagen kwam aangereden. Omstanders hielpen de bestelwagen op te tillen om aangereden mensen vanonder het voertuig te bevrijden.



Ooggetuigen omschrijven hoe omstanders de bestuurder van de bestelwagen snel overmeesterden nadat die uit zijn voertuig was gestapt. "Sommigen wilden hem een lesje leren, anderen zeiden dat ze op de politie moesten wachten", getuigt een man tegenover Channel 4.



De politie weerlegt mediaberichten dat mensen steekwonden hebben opgelopen. De dader is uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht en zal aangehouden worden van zodra hij daar wordt ontslagen. De mentale gezondheid van de man zal ook onderzocht worden, zo meldt de politie.



Ooggetuigen verklaren dat het voertuig van de weg reed en op gelovigen inreed die de moskee verlieten na het ramadangebed. "Door mijn raam hoorde ik schreeuwen, het was absolute chaos", verklaarde een vrouw die tegenover de plek van het incident woont aan de BBC. "Iedereen riep: 'Een bestelwagen heeft mensen geraakt'".



Een getuige, Ali, omschrijft hoe gewonde mensen op het voetpad lagen. "Er was een man die uit zijn hoofd en uit zijn voet bloedde", verklaart hij aan The Independent. "Er lag een vrouw op de grond die uit een rolstoel was gevallen, we hebben haar overeind geholpen. Heel wat mensen lagen op de grond, er lag bloed op het voetpad".



De politie kreeg rond 01:20 uur (Belgische tijd) melding van het incident op Seven Sisters Road in het noordelijke stadsdeel Finsbury Park. Het incident gebeurde voor de deur van organisatie Muslim Welfare House, aldus de Muslim Council op Twitter. Dit gebouw ligt vlak bij de moskee in Finsbury Park. Het zou vanwege de ramadan extra druk zijn geweest op straat. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en Seven Sisters Road is afgesloten.



Op Twitter meldt de politie, die spreekt van een "groot incident", dat een verdachte is aangehouden. De man werd eerst overmeesterd door omstanders. Theresa May meldt dat het mogelijk om een terreurdaad gaat en roept een crisisvergadering bijeen.



Volgens de Britse Moslimraad is de wagen opzettelijk ingereden op de gelovigen, en deed de bestuurder dat uit islamofobie.



Een politiecordon in Finsbury Park, Londen. © epa.

Police are on the scene and are dealing with a major incident in Seven Sisters Road https://t.co/eYPjbVvlZG pic.twitter.com/BzVdQUNfw8 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) Mon Jun 19 00:00:00 MEST 2017



"Aanslag"

De voorzitter van de Moslimraad zegt geschokt en boos te zijn, om "te horen dat een busje opzettelijk inreed op aanbidders die het ramadan nachtgebed verlieten."



"Wie dit gedaan heeft, wilde mensen verwonden. Dit is een terreuraanslag", zegt de voorzitter van de moskee Mohammed Kozbar aan The Sun. Volgens de krant was de bestelwagen die inreed op de gelovigen een gehuurd voertuig.



Het is de derde keer in korte tijd dat in de Britse hoofdstad een dergelijk incident zich voordoet. In maart reed een terrorist in op voetgangers op Westminster Bridge en begaf hij zich naar het Palace of Westminster waar hij een agent neerstak. Begin deze maand reden drie daders met een bestelwagen over de London Bridge. Ze stapten uit bij Borough Market en vielen daar mensen aan met messen. Daarbij vielen acht doden, de drie aanslagplegers werden door de politie gedood. Moslims bidden op de stoep bij de plek waar een bestelwagen eerder in de nacht inreed op een groepje voetgangers dat net de moskee verlaten had. © afp.

#Finsbury park where a van has hurt many people pic.twitter.com/7SaYhswX98 — Strategic Sentinel (@StratSentinel) Is dit de dader?

Er zijn intussen op Twitter ook beelden opgedoken van een man die door de politie gearresteerd wordt. Volgens twitteraars gaat het om de verdachte van de aanslag. Er is te zien hoe agenten de man afschermen van boze omstanders en hem uiteindelijk in het politiebusje weten te krijgen. Sommige mensen helpen de agenten, er wordt ook 'Waarom heb je dat gedaan?' geroepen.



Vroegere pleisterplaats haatprediker

De moskee in Finsbury Park was volgens Metro vroeger de pleisterplaats van haatprediker Abu Hamza, die werd uitgeleverd aan de VS nadat hij in 2001 had gepoogd een bomaanslag te plegen op een vliegtuig van Parijs naar Miami. De moskee werd een tijdlang gesloten maar werd later opnieuw in gebruik genomen door de moslimgemeenschap. Die maakte er een plek van die betere relaties tussen de verschillende godsdiensten in de buurt promoot.



In 2014 sloot bank HSBC de bankrekening van de moskee, wegens vermeende banden met terreur voor 2005. De bank deed dat op grond van informatie van het nieuwsagentschap Reuters. De moskee daagde Reuters voor de rechter en won de zaak eerder dit jaar. Reuters moest toen verontschuldigingen aanbieden en een schadevergoeding betalen. (lees verder onder de video) VIDEO: Arrest being made after the "Vehicle attack" in #FinsburyPark London pic.twitter.com/bwdpdwX5Ia — Dustin ¿¿¿¿ (@Deplorablemoo)

I'm totally shocked at the incident at Finsbury Park tonight. pic.twitter.com/1ffKijNs73 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) "Vreselijk incident"

De Britse premier Theresa May en oppositieleider Jeremy Corbyn hebben hun medeleven uitgedrukt voor de slachtoffers van de aanrijding. May sprak van een "vreselijk incident" en voegde toe dat "al haar gedachten uitgaan naar zij die gewond zijn geraakt, hun geliefden en naar de reddingsdiesten die ter plaatse zijn".



Op Twitter stelt Corbyn dat hij "volledig geschokt is door het incident aan Finsbury Park". "Ik ben in contact met de moskeeën, de politie en de autoriteiten van Islington. Mijn gedachten gaan naar de mensen en de gemeenschap die zijn getroffen door dit afschuwelijke evenement."