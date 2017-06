Zes ministers van regering-Philippe verkozen

Bewerkt door: ib

19/06/17 - 01u30 Bron: Belga

Minister Christophe Castaner, Marielle de Sarnez, Richard Ferrand, Annick Girardin, Bruno Le Maire en Mounir Mahjoubi werden allemaal herverkozen. © afp.

De zes leden van de nieuwe Franse regering van Edouard Philippe die zich kandidaat stelden voor de parlementsverkiezing zijn zondag verkozen. Ze hadden aangekondigd dat ze de regering zouden verlaten indien ze geen zitje in het parlement konden veroveren.

Minister voor de Cohesie van de territoria is Richard Ferrand is herverkozen ondanks zijn gerechtelijke perikelen. Hij was een van de eerste kopstukken van de Parti socialiste om die te verlaten en zich aan de zijde te scharen van de toen nog toekomstige president Emmanuel Macron.



Ook minister van Economie Bruno Le Maire, die de overstap maakte van Les Republicains, en de woordvoerder van de regering Christophe Castaner werden zonder problemen herverkozen. Staatssecretaris voor de Digitale Agenda Mounir Mahjoubi won in het 16de kiesdistrict van Parijs, dat traditioneel links stemt, van de kandidaat van La France insoumise, en ook minister van Europese Zaken Marielle de Sarnez won vlot in Parijs.



Iets moeilijker ging het voor minister van de Overzeese gebieden Annick Girardin, die slechts met een voorsprong van 136 stemmen werd verkozen.