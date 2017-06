Minstens twee doden bij jihadistische aanval op luxueus vakantieoord in Mali

EB

18/06/17 - 20u14 Bron: Reuters

video De aanval op een toeristisch resort in een buitenwijk van de Malinese hoofdstad Bamako, was een jihadistische aanval. Dat zegt minister van Veiligheid Salif Traoré. Volgens hem vielen er twee doden en konden de Malinese strijdkrachten een twintigtal gegijzelden bevrijden. De toestand zou nu onder controle zijn.

Het resort, waar ook westerlingen verblijven, werd deze namiddag aangevallen. Omwonenden hoorden schoten en er was rook te zien boven de verblijfplaats in het oosten van de stad. Het Malinese leger en internationale veiligheidstroepen kwamen ter plaatse.



Een van de dodelijke slachtoffers zou de Frans-Gabonese nationaliteit hebben. Volgens een woordvoerder hebben veiligheidstroepen de toegangswegen afgesloten. "De toestand is onder controle", luidt het.



Mali kreunt al langer onder jihadistische aanvallen. Onder meer de terreurorganisatie al-Qaida in de islamitische Maghreb is in het land actief. De noodtoestand wordt regelmatig ingesteld sinds een jihadistische aanslag tegen het hotel Radisson Blu in Bamako op 20 november 2015. Daarbij vielen twintig doden, twee aanvallers werden omgebracht.



De veiligheid in Mali is gestadig achteruitgegaan nadat Franse strijdkrachten in 2013 gewapende islamisten en Toeareg-rebellen terug hadden gedrongen die in het jaar ervoor grote delen van het noorden van het land in handen hadden gekregen. De Franse troepen en een 10.000 man sterke vredesmacht van de Verenigde Naties konden niet voorkomen dat extremisten ook ver buiten hun traditionele bolwerken in het noorden aanslagen pleegden.