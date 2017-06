Aanval op luxueus vakantieoord in Mali

EB

18/06/17 - 20u14 Bron: Reuters

Black smoke rises from tourist resort in Bamako, Mali as 'major attack' unfolds. pic.twitter.com/OWv75mAc41 — Josh Caplan (@joshdcaplan) June 18, 2017

In de Afrikaanse staat Mali hebben onbekenden een gewapende aanval uitgevoerd op een luxe vakantieoord dat geliefd is bij westerse toeristen. Een woordvoerder van het ministerie voor Veiligheid in Bamako wist geen bijzonderheden, maar zei dat de aanval op Le Campement nog gaande is.