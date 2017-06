Door: redactie

18/06/17 - 18u01 Bron: vtmnieuws.be

video

VTM NIEUWS-journalist Thomas Van Hemeledonck is ter plaatse in het rampgebied van de bosbrand in Portugal. Onderweg ziet hij duidelijk waar de bosbranden woekeren. "De lucht is grauw en grijs, ook al is het 38 graden." Bij de zware bosbrand zijn al zeker 62 mensen omgekomen en 59 mensen gewond geraakt. De brand werd waarschijnlijk veroorzaakt door een blikseminslag. Heel wat slachtoffers kwamen om toen hun auto ingesloten raakte door de vlammen. De bosbrand is nog steeds niet onder controle.