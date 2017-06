Eigen achterban dreigt met motie van wantrouwen tegen Theresa May

EB

Na de verkiezingsnederlaag van hun partij geven Conservatieve parlementsleden premier Theresa May nog maar tien dagen tijd om haar positie als regeringsleider te redden. Indien zij haar regeerprogramma niet door het parlement krijgt, dreigt haar eigen achterban met een stemming over een motie van wantrouwen, zo heeft de zondagskrant op gezag van bronnen bij de Tories bericht.

Woensdag zal koningin Elizabeth II het regeerprogramma voor de komende twee jaar voorlezen in het parlement. Dat zou er dan op 28 juni over stemmen.



May is in haar eigen partij onder vuur komen te staan omdat zij bij de door haar vervroegde parlementsverkiezingen niet haar meerderheid heeft kunnen versterken. Ze verloor integendeel haar absolute meerderheid en praat nog steeds met de Noord-Ierse unionisten van de DUP over hun tien stemmen ter ondersteuning van een minderheidsregering. De positie van May liep ook averij op door haar reactie op de brand in een Londense woontoren.



Vrije val

Volgens de Sunday Times is het vertrouwen in de premier zodanig in vrije val dat partijbonzen op het niveau van de (kies)districten ministers en parlementsleden hebben gezegd haar uit Downing Street 10 te doen verdwijnen. Al tot een dozijn parlementsleden is bereid een stemming over wantrouwen te vragen en hun aantal zou nog toenemen.



Maar minister van Handel Greg Hands zei tegenover SkyNews niets te weten over een complot. De Conservatieve partij staat "verenigd" achter haar leider.