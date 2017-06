"Geen onderzoek naar president Trump wegens obstructie van rechtsgang"

EB

Niettegenstaande de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag heeft getwitterd dat er een onderzoek tegen hem loopt wegens belemmering van de rechtsgang, is dat laatste niet zo. Dit heeft zijn advocaat Jay Sekulow vandaag tegenover zender NBC gezegd.

"Er loopt een onderzoek tegen mij voor het ontslaan van de FBI-directeur door de man die me zei de FBI-directeur te ontslaan! Heksenjacht", zo luidde de tweet waarin het staatshoofd leek te bevestigen dat vrouwe justitia een oogje op hem heeft.



Maar vandaag klonk het op NBC anders. "Laat me duidelijk zijn", zei Jay Sekulow, één van de advocaten van Trump. "De president is en was geen voorwerp van onderzoek naar obstructie" van de justitie.



De raadsman speculeerde dat Trump met zijn tweet niet refereerde naar het door hem genoemde onderzoek, maar naar berichtgeving daaromtrent. "De tweet van de president was een antwoord op de vijf anonieme bronnen die doelbewust informatie lekten naar (de krant) Washington Post."



De bewoner van het Witte Huis is volgen Sekulow "niet bang voor een onderzoek, er is geen onderzoek".