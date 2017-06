"Gevelbekleding van Grenfell Tower verboden in Groot-Brittannië"

bewerkt door: LS

18/06/17 - 16u38 Bron: Belga

Het uitgebrande Londense appartementsgebouw Grenfell Tower hoe het er vandaag bijstaat. © afp.

De gevelbekleding die vorig jaar werd aangebracht op de Grenfell Tower in Londen is in Groot-Brittannië verboden. Dat heeft minister van Financiën Philip Hammond vandaag gezegd aan BBC. Eerder bleek al dat het type bekleding in Europa en de VS verboden is.