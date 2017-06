Honderden Turkse soldaten lopen voedselvergiftiging op

bewerkt door: LS

18/06/17 - 15u14 Bron: Belga

© rv.

In een kazerne in het westen van Turkije hebben honderden Turkse soldaten een voedselvergiftiging opgelopen. Zeker 730 militairen raakten ziek en 590 slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de gouverneur van de provincie Manisa.

De Turkse militairen werden gisteravond ziek na het avondeten. Velen hadden maagproblemen en moesten braken. Na verzorging moesten 72 slachtoffers in het ziekenhuis blijven. Volgens de Turkse minister van Defensie, Fikri Isik, verkeren ze niet in kritieke toestand.



De politie is een onderzoek gestart en heeft 21 medewerkers opgepakt van het cateringbedrijf dat de maaltijd bereidde.



Eind mei raakten 1.000 soldaten ziek in dezelfde militaire kazerne na het avondeten. Eén soldaat overleefde de voedselvergiftiging toen niet.