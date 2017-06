Nieuwe minister van Buitenlandse Zaken in Zuid-Korea is een vrouw

TK

18/06/17

In Zuid-Korea is voor het eerst een vrouw aan het hoofd geplaatst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens analisten gaat het om een erg belangrijke functie nu de spanning met buurland Noord-Korea alsmaar oploopt.

De 62-jarige Kang Kyung-Wha was jarenlang actief bij het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (VN). Dit jaar werd ze adviseur bij VN-secretaris-generaal Antonio Guterres.



De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In benoemde haar dit weekend tot minister van Buitenlandse Zaken. De benoeming komt er twee weken voor Moon Jea-In naar de Verenigde Staten afreist voor zijn eerste bezoek aan de VS.



De spanning op het Koreaanse schiereiland is de voorbije maanden opgelopen, onder meer door de toenemende dreiging van het Noord-Koreaanse nucleair en ballistisch raketprogramma. Bij zijn aantreden vorige maand uitte de linksliberale president Moon de wens om de relaties met het communistische noorden te verbeteren. Hij wil Noord-Korea mee betrekken bij een eventuele kandidatuur van het WK Voetbal in 2030 en hoopt zo vrede in de regio te promoten.