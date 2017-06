"Dit is geen bevlieging": Savannah (12) vertelt dapper in de kerk dat ze lesbisch is, maar dan wordt ze plots de mond gesnoerd

Sven Van Malderen

Verontwaardiging in Utah: een mormoons meisje was in de kerk dapper aan het vertellen dat ze lesbisch was, maar dan werd haar microfoon plots afgesloten. De 12-jarige Savannah ging ontgoocheld terug op haar stoel zitten, de plechtigheid ging verder alsof er niets gebeurd was. Volgens de mormonen zijn gelovigen die zich aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht geen waardige leden van de kerk.

Savannah stortte haar hart uit, daar in haar eentje op het spreekgestoelte. Dat ze trots was dat God haar zo gemaakt had, liet ze haar toehoorders weten. "Ik ben wie ik ben, dankzij mijn hemelse ouders", klonk het. "Ze hebben het niet verpest toen ze mij bruine ogen gaven of toen ik kaal geboren werd. Ze hebben het niet verpest toen ze me sproetjes gaven of van mij een lesbienne maakten. God houdt van mij zoals ik ben, want ik geloof dat Hij al zijn scheppingen graag ziet. Volgens mij was het Zijn bedoeling om me zo te maken, geen enkel onderdeel van mij is een fout."



"Ze kwam huilend naar mij"

Savannah zette haar voorbereide toespraak verder, tot de microfoon plots dienst weigerde. Twee kerkleiders, die druk tegen elkaar aan het fluisteren waren, stuurden haar daarop terug naar haar zitje. Toen een van hen daarop het woord nam, werkte alles als bij wonder weer naar behoren.



"Ze kwam huilend op me afgelopen", aldus haar moeder Heather aan de 'Daily Mail'. "We zijn samen naar buiten gegaan. Ik pakte haar hoofdje vast en bleef maar herhalen dat ze perfect is, dat er niets met haar scheelt en dat ze heel dapper geweest is. Ik was kwaad omdat ze haar -om god weet welke reden- gekwetst hebben."



"Gênant om weggestuurd te worden"

Savannah had haar ouders maandenlang gesmeekt om vooraan in de kerk te mogen spreken. "Mijn man en ik stonden er eerst afkerig tegenover, net vanwege het risico op negatieve reacties. Ze vroeg het voor het eerst in januari, in mei hebben we onze zegen gegeven. Ze had haar toespraak tot in de perfectie uitgewerkt, haar woorden gaven exact weer zoals ze zich voelt. Als we haar niet lieten spreken, zou ze het gevoel krijgen dat de fout bij haar ligt. En dat zou nog erger zijn, dachten we."



Savannah zelf vond het moment waarop ze weggestuurd werd gênant. "Ik voelde me triestig, want ik wilde mijn speech graag afronden. Ik had nog maar enkele paragrafen te gaan. Wat ik te vertellen had, moest gehoord worden. Maar ik was ook blij omdat ik duidelijk kon maken dat holebi's geen rare vogels zijn."