Dodelijke bosbranden? "Het komt door het homohuwelijk"

In Portugal woedden momenteel vreselijke bosbranden, maar ook in Zuid-Afrika kwamen minstens zes mensen om in het vuur. Niet verwonderlijk, vindt een van de ambulanciers daar. "Ze hebben God uitgedaagd met homohuwelijken."

Volgens ambulancier Bossie Boshoff (Bossie is niet zijn echte naam), moet je de oorzaak van het vuur niet ver zoeken. Onder meer het stadje Knysna brandde werd zwaar beschadigd en dat had volgens de man alles te maken met het Pink Loerie Mardi Gras-festival dat er vorig jaar plaatsvond. "Kan je je nog herinneren dat heel Knysna roze kleurde en er 12 homohuwelijken plaatsvonden op één dag?", verkondigde hij op Facebook. "Het stond in alle kranten, en ze daagden God uit. Nu moeten ze niet huilen om het vuur. God laat niet met zich spotten."



De uitspraak kwam hem duur te staan. De nooddiensten lieten al weten dat Bossie geschorst werd en dat hij voor een disciplinaire commissie zal moeten verschijnen. "We hebben zerotolerantie voor elke vorm van discriminatie. We zullen niet aarzelen om de strengste straf op te leggen." De Facebookaccount van de man is intussen verwijderd. Bij de branden in Zuid-Afrika kwamen al zes mensen om het leven, waaronder een kind van drie en een brandweerman. 10.000 mensen werden al geëvacueerd.