Kiekeboe: hond photobombt élke foto van Zuid-Koreaans eiland

18/06/17 - 09u55 Bron: Daily Mail

Fotograaf zijn voor een toeristische website, het klinkt als een droomjob. Het loopt echter niet altijd over rozen, en al helemaal niet als je achtervolgd wordt door een hond die op élke foto wil staan.

Wie een stevig mondje Koreaans spreekt, moet eens naar website Daum surfen. Dat webplatform is vergelijkbaar met Google en biedt onder meer een kaartenservice aan. En de fotograaf die de 'streetview' van het eiland Jukdo moest verzorgen, leverde een opmerkelijk resultaat af.



Op letterlijk élke foto van het eiland, is dezelfde hond te zien. Of je nu door de bossen trekt, een van de weinige huizen bezoekt of halt houdt aan het picnicplekje: er valt altijd wel een toefje blond haar te ontwaren.



Of het de hond van de fotograaf is, of die op het eiland woont, is niet helemaal duidelijk. Het is in ieder geval niet gemakkelijk om de hond te ontwijken, want Jukdo, dat vlak voor het eiland Ulleungdo ligt, is amper 3,5 vierkante kilometer groot. Er woont ook maar één familie meer op het stukje grond in de Japanse Zee.