Na 189 dagen in het ziekenhuis mag Ari eindelijk naar huis. Dit is zijn reactie

video Nog voor hij geboren werd, onderging Ari Schultz (5) al twee hartoperaties. De jongen uit Boston bracht in zijn jonge leven al meer dan 400 dagen door in het ziekenhuis, en het laatste half jaar verbleef hij er zonder stoppen. Dit weekend mocht hij eindelijk naar huis, en daar kon hij niet gelukkiger om zijn.

"Ari, weet je nog dat we erover spraken om terug naar huis te gaan?", vraagt Ari's vader Mike hem in een YouTubefilmpje. De jongen bracht op dat moment al 188 dagen onafgebroken door in het Boston Children's Hospital. "Dat kan nog enkele weken duren", antwoordt die. Maar daar heeft hij het mis, want amper twee dagen later wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis. "Twee dagen maar", roept de jongeman opgetogen, waarna hij een homerun slaat en dolgelukkig een rondje loopt.



Op 20 weken zwangerschap bleek al dat Ari's leven niet zo gemakkelijk zou verlopen. Uit een echo bleek dat hij een zware hartafwijking had: hij had een aandoening aan zijn aortaklep en de linkerkant van zijn hart bleek zwaar onderontwikkeld. "We wisten toen al dat we moesten ingrijpen, anders zou hij een hart krijgen met maar twee kamers", vertelt de familie op hun blog 'Echo of Hope'. Nog voor zijn geboorte had Ari al twee succesvolle hartoperaties achter de rug.



Ari kwam levend ter wereld, maar zijn hart bleef een probleem. Op vijf jaar tijd bracht hij al meer dan 400 dagen door in het ziekenhuis, en werden drie van de vier hartkleppen vervangen. Maar uiteindelijk was een harttransplantatie de enige oplossing, en 107 dagen geleden ging hij opnieuw onder het mes. De toekomst zag er rooskleuriger uit, tot de familie op 22 maart een nieuwe tegenslag te verwerken kreeg. Ari kreeg een hartstilstand.