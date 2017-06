Eerste officiële resultaten: partij van Macron haalt absolute meerderheid in parlement

KV, EB

De coalitie van La République en Marche en de Mouvement démocrate heeft bij de parlementsverkiezingen tezamen minstens 342 zitjes behaald in het parlement. De voorlopige officiële resultaten, met 97 procent van de stemmen geteld, bevestigen dus dat president Emmanuel Macron een absolute meerderheid heeft behaald in het 577 zetels tellende parlement. Daarmee is de macht van de nieuwe president Emmanuel Macron nog meer gecementeerd.

Volgens de resultaten die werden gepubliceerd op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken haalt LREM 301 zetels binnen (42,9 procent van de stemmen), en MoDem, de centrumbeweging van minister van Justitie François Bayrou, 41 zetels (6 procent).



Les Républicains/UDI halen volgens de voorlopige resultaten in totaal 129 zetels binnen, de socialisten slecht 29 zetels of 5,7 procent van de stemmen, een historische nederlaag. De communistische partij en de extreemlinkse La France Insoumise behalen respectievelijk 10 en 17 zetels binnen.



Het extreemrechtse Front National van ex-presidentskandidaat Marine Le Pen haalt 8 zetels binnen (8,9 procent), wat niet voldoende is om een fractie te vormen in het parlement. Na de nederlaag van Le Pen tijdens de tweede ronde van presidentsverkiezingen - waar ze toch nog een derde van de stemmen achter zich kreeg - is dat een teleurstellend resultaat.



Met 97 procent van de stemmen geteld, moeten nog 12 zetels verdeeld worden.



Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt ook de historisch lage opkomst voor de verkiezing: slechts 43,36 procent van de kiesgerechtigden bracht zijn stem uit. Lees ook Macron: "Deur van EU blijft open voor Groot-Brittannië"

Meer dan 47 miljoen Fransen konden hun stem uitbrengen. In de grote steden konden kiezers tot 20 uur stemmen. De overige kiesbureaus sloten om 18 uur, al bleven sommige langer open vanwege een gebrek aan bijzitters. Dat probleem stelde zich vooral in de regio van Parijs en in Marseille. In Bondy in Seine-Saint-Denis ging de helft van de stembureaus zelfs meerdere minuten te laat open.



PS-burgemeester Sylvine Thomassin moest ingrijpen en eiste eerst gemeenteraadsleden als bijzitter op. Daarna was het de beurt aan de eerst binnengedruppelde kiezers en bijzitters uit de eerste ronde. Even voor 10 uur raakte de orde dan toch hersteld.



Op andere plaatsen werden gemeentepersoneel en burgers opgetrommeld opdat men zijn stem zou kunnen uitbrengen. In Lyon kwam er zelfs een oproep via Twitter en Facebook naar kandidaat-bijzitters.

Bij de eerste ronde van de verkiezing vorige week, die een historisch hoge afwezigheidsgraad van 51,3 procent kende, eindigde de partij van Macron samen met zijn coalitiepartner Mouvement démocrate op eerste plaats met 32,3 procent van de stemmen, vanop een afstand gevolgd door de Les Républicains met 21,5 procent.

Groentjes Voor alles betekent het succes van Macron een echt nieuw begin in de Assemblée. De helft van de kandidaten van La Républiqe en Marche zijn zij-instromers die hun eerste stappen in de politiek zetten. Onder hen zijn bekende figuren als de wiskundige Cédric Villani, maar ook een pak nieuwe gezichten.



Villani ziet in de onervarenheid een voordeel: als de politiek zo ingewikkeld wordt dat ze een lange opleiding vergt, "dan is er een democratisch probleem", zei hij aan de krant Libération.



Veel nieuwkomers: dat is ook een risico voor Macron. Talrijke volksvertegenwoordigers zullen zich eerst in het parlementaire werk moeten inwerken. En hoewel de president zowel mensen van rechts als van links aanspreekt, is het niet zeker dat de reuzenfractie bij alle thema's aan één touw trekt. Anderzijds is de meerderheid zo groot dat afwijkende stemmen geen gevaar vormen.

Premier Philippe: "Fransen verkozen hoop boven woede" De Franse premier Edouard Philippe. © afp. "De Franse kiezers hebben de president van de republiek en de regering een duidelijke meerderheid gegeven. Ze kozen hoop boven woede, optimisme boven pessimisme, en vertrouwen boven terugplooiing." Zo heeft de Franse premier Edouard Philippe gereageerd na de tweede ronde van de parlementsverkiezingen zondag.



De historisch lage opkomst vindt Philippe "geen goed nieuws voor de democratie". "Voor de regering betekent dit dat het haar verdomde plicht is om te slagen", klonk het.



"Vanaf vanavond is het tijd voor de presidentiële meerderheid voor actie", vervolgde de premier. "De meerderheid zal verenigd zijn achter de regering om het programma van de president uit te voeren."



"Een jaar geleden kon niemand zich dergelijke politieke vernieuwing inbeelden. Het is te danken aan de wilskracht van de president dat de democratie een nieuwe adem heeft gevonden. Het is ook te danken aan de Fransen, die het parlement een nieuw gezicht wilden geven", aldus nog de Franse premier.

Jean-Luc Mélenchon haalt het in zijn kiesdistrict Jean-Luc Mélenchon, de vroegere presidentskandidaat en bezieler van de radicaal-linkse partij France insoumise. © afp. De vroegere presidentskandidaat en bezieler van de radicaal-linkse partij France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, heeft in het vierde kiesdistrict van des Bouches-du-Rhône zijn duel met Corinne Versini van de presidentiële partij La République en Marche! gewonnen.



In de eerste ronde van de presidentsverkiezingen was Mélenchon goed voor 19,58 procent van de stemmen. Hij toonde zich zondag tevreden over het resultaat van het bondgenootschap van zijn partij met de communisten. Volgens prognoses van de opiniepeilers zouden zij samen aan 28 tot 30 zetels komen.



Mélenchon riep zijn aanhang op de "kracht van het absenteïsme" als "kracht van de revolutie" te gebruiken. Er zou 56,6 procent van de kiesgerechtigden niet zijn gaan stemmen, een diepterecord sinds de stichting van de Vijfde Republiek ibn 1958. "Ons volk is in een soort van staatsburgerlijke staking getreden", zei de politicus.



Hij meende ook dat president Emmanuel Macron "niet de legitimiteit heeft voor een sociale staatsgreep". "Ik roep tot de vorming van een sociaal, politiek en cultureel volksfront op", zei Mélenchon.

Merkel feliciteert Macron De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de Franse president Emmanuel Macron gelukgewenst met zijn "duidelijke parlementaire meerderheid" na de parlementsverkiezingen zondag in Frankrijk. Dat heeft haar woordvoerder Steffen Seibert getweet. Hij voegde in het bericht toe dat Merkel hoopt dat hun goede samenwerking voortduurt, "voor Duitsland, Frankrijk en Europa". Kanzlerin #Merkel: Glückwunsch, @EmmanuelMacron, zur klaren parlamentarischen Mehrheit +auf weiter gute Zusammenarbeit für DEU, FRA, Europa. — Steffen Seibert (@RegSprecher) Sun Jun 18 00:00:00 MEST 2017