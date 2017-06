Opkomst voor tweede ronde in Frankrijk historisch laag

kv

Verkiezingen De opkomst bij de tweede ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk ligt historisch laag. Dat meldt nieuwszender BFMTV op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Om 17 uur had slechts 35,33 procent van de kiesgerechtigden (op het Franse vasteland) zijn stem uitgebracht. In 2012 was dat 46,42 procent en in 2007 49,58 procent.

Een week geleden had op hetzelfde uur 40,75 procent de weg naar het stemlokaal gevonden. Aan het einde van de dag bedroeg de participatiegraad ongeveer 48,7 procent. Dat is een laagterecord sinds de stichting van de Vijfde Republiek in 1958. BFMTV schat dat de uiteindelijke opkomst bij het sluiten van de stembureaus 42 procent zal zijn.



Verwacht wordt dat de partij van de pas verkozen president Emmanuel Macron een torenhoge overwinning boekt, al blijft de vraag of hij een absolute meerderheid zal halen. Meer dan 47 miljoen Fransen kunnen hun stem uitbrengen. In de grote steden kunnen kiezers tot 20 uur stemmen. De overige kiesbureaus sluiten om 18 uur, al blijven sommige langer open vanwege een gebrek aan bijzitters. Lees ook Macron: "Deur van EU blijft open voor Groot-Brittannië"

Dat probleem stelde zich vooral in de regio van Parijs en in Marseille. In Bondy in Seine-Saint-Denis ging de helft van de stembureaus zelfs meerdere minuten te laat open.



PS-burgemeester Sylvine Thomassin moest ingrijpen en eiste eerst gemeenteraadsleden als bijzitter op. Daarna was het de beurt aan de eerst binnengedruppelde kiezers en bijzitters uit de eerste ronde. Even voor 10 uur raakte de orde dan toch hersteld.



Op andere plaatsen werden gemeentepersoneel en burgers opgetrommeld opdat men zijn stem zou kunnen uitbrengen. In Lyon kwam er zelfs een oproep via Twitter en Facebook naar kandidaat-bijzitters.

Bij de eerste ronde van de verkiezing vorige week, die een historisch hoge afwezigheidsgraad van 51,3 procent kende, eindigde de partij van Macron samen met zijn coalitiepartner Mouvement démocrate op eerste plaats met 32,3 procent van de stemmen, vanop een afstand gevolgd door de Les Républicains met 21,5 procent.



Vanochtend lag de opkomst nog lager dan bij de eerste ronde. Slechts 17,75 procent van de kiezers kwam opdagen om hun stem uit te brengen, tegenover 19,24 procent bij de eerste ronde op 11 juni.



De peilingbureaus Harris Interactive en Opinionway verwachten dat het kamp van Macron 440 tot 470 van de 577 zetels in de Assemblée kan veroveren. Dat is, bij het hoogste aantal zetels, ruim 80 procent van het lagerhuis - een overweldigende meerderheid.

Aardverschuiving Geen enkele presidentiële partij was de voorbije decennia zo machtig als die van Macron. De rechterzijde komt volgens de peilingsinstituten op slechts 60 à 90 zetels uit, terwijl de zwaar gehavende socialisten samen met hun bondgenoten 20 à 35 zetels zouden halen. Dat is niet minder dan een aardverschuiving.