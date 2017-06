Neergeschoten Republikein niet meer in kritieke toestand

kv

18/06/17 - 04u59 Bron: Belga

De toestand van Steve Scalise, de Republikein uit Louisiana die woensdag gewond raakte bij een schietpartij in de buurt van Washington, is nog steeds "ernstig" maar de man verkeert niet meer in kritieke toestand. Dat melden de Amerikaanse media op gezag van een mededeling van het ziekenhuis waar Scalise wordt behandeld.