13 doden bij gevechten tussen militie en leger in oosten van Congo

kv

18/06/17 - 02u55 Bron: Belga

© afp.

Bij gevechten tussen het Congolese leger en leden van een militie in Beni, in het noorden van de provincie Noord-Kivu, zijn gisteren dertien mensen om het leven gekomen. Dat heeft het leger gemeld.

"Twaalf Mai-Mai een een officier van de FARDC (gewapende troepen in Congo) zijn omgekomen in gevechten om de controle van Kabasha, die zaterdag bijna de hele dag hebben geduurd, aldus luitenant Jules Tshikudi. "Het waren de Mai-Mai die vroeg in de ochtend onze positie in Kabasha hadden aangevallen. Door onze zware wapens konden we het verkeer dat was onderbroken op de as Beni-Butembo tegen het einde van de dag herstellen", aldus de officier. Het leger heeft de situatie in Kabasha, waar de bewoners zijn vertrokken, onder controle, klinkt het nog. Van waar de militanten juist afkomstig waren, is niet bekend.