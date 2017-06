Hoe belandde een Amerikaanse student in een Noord-Koreaanse gevangenis en vervolgens in een coma?

kv

18/06/17 - 01u18 Bron: BBC, Washington Post

Otto Warmbier bij zijn "proces" op 16 maart 2016. © ap.

De 22-jarige Otto Warmbier werd deze week door Noord-Korea vrijgelaten nadat hij er in december 2015 was veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid. Zijn toestand is zorgwekkend: de man ligt al sinds maart 2015 in coma. Hoe kon een briljante student uit Ohio die investeringsbankier wilde worden, in een Noord-Koreaanse gevangenis belanden en daar in een vegetatieve toestand verglijden? En waarom werd hij uitgeleverd terwijl hij nog steeds in coma ligt?

Openbare "bekentenis" In februari 2016 legde de toen 21-jarige student Otto Warmbier een openbare "bekentenis" af die werd uitgezonden op de Noord-Koreaanse televisie. Met gebogen hoofd las hij een vooraf opgesteld document voor, waarin hij uitlegde waarom hij gearresteerd was aan het einde van een driedaagse groepsreis door Noord-Korea, terwijl zijn reisgezellen wel het land mochten verlaten.



Otto bedankte in zijn verklaring de Noord-Koreaanse overheid voor de "kans om zich voor zijn misdaad te verontschuldigen, om vergiffenis te vragen en om hulp te vragen om zijn leven te redden". Hij zei dat hij had geprobeerd om een propagandabord van een hotel te stelen als "trofee" voor een Amerikaanse kerk "met medeweten van de Amerikaanse regering" om zo "de werkethiek en motivatie van het Koreaanse volk te schaden". Hij barstte uit in tranen en zei: "Ik heb de allerslechtste beslissing van mijn leven gemaakt, maar ik ben ook maar en mens." Lees ook Noord-Korea laat Amerikaanse gevangene vrij: man in comateuze toestand

Otto Warmbier tijdens de persconferentie waarin hij zijn verklaring voorlas. © AP.

Vegetatieve toestand Na vijftien maanden in de Noord-Koreaanse gevangenis is Otto nu terug in de VS. Maar hij ligt in coma, verstaat niets meer en heeft ernstige hersenbeschadiging opgelopen. Hoe zijn gezondheid er zo op achteruit kon gaan, is nog grotendeels een raadsel.



Volgens de artsen van het Cincinnati Medical Center waar Otto wordt behandeld, vertoont hij geen tekenen van mishandeling, maar noch de artsen noch Otto's familie geloven het Noord-Koreaanse verhaal dat hij botulisme heeft opgelopen en in coma belandde na het innemen van een slaappil. Otto Warmbier barst in tranen uit tijdens zijn "bekentenis". © epa.

Briljante student Otto groeide op in een buitenwijk van Cincinnati, Ohio, waar zijn vader een klein bedrijf runt. De jongeman ging naar de beste middelbare school van de staat, studeerde hard en was populair. Na de middelbare school volgde hij economie aan de Universiteit van Virginia. Hij was een briljante student die alles op alles zette om investeringsbankier te worden.



In januari 2016, tijdens zijn derde jaar aan de unief, zou Otto een tijdje in Hong Kong gaan studeren in het kader van een buitenlandprogramma van zijn universiteit. Hij besloot om onderweg een tussenstop te maken in Noord-Korea. Hij boekte een begeleide rondreis met Young Pioneer Tours, een bedrijf uit China dat beweert "budgetreizen te organiseren naar bestemmingen waarvan je moeder liever niet heeft dat je ze bezoekt." Otto Warmbier (links) en Danny Gratton (rechts) in Noord-Korea. © Danny Gratton.

Reis naar Noord-Korea "Ze hadden besloten om een Amerikaan op te pakken. Het was zijn beurt. Hij was op de verkeerde plaats op het verkeerde moment." Danny Gratton, reisgenoot De Brit Danny Gratton deelde een kamer met Otto tijdens de trip. "Het klikte vanaf het eerste ogenblik. Hij was erg slim, intelligent en aangenaam," vertelde hij aan de BBC.



Volgens de Noord-Koreaanse autoriteiten zou Otto geprobeerd hebben om een propagandabord te stelen in een hotel op oudejaarsavond, de tweede nacht van de trip. Maar Gratton zegt dat er "helemaal geen aanwijzingen" zijn dat Otto zoiets effectief ook had gedaan en dat hij het ook niet had gemeld. De Noord-Koreaanse overheid bracht als "bewijs" een onduidelijke video uit waarin een onherkenbaar figuur een bord in de gang verwijdert. Een erg groot bord overigens, dat niet zomaar mee te smokkelen zou zijn in de bagage.



Otto werd door agenten meegenomen toen het duo door de douanecontrole ging op de luchthaven van Pyongyang, op 2 januari 2016. "We waren de laatste twee mensen die door de paspoortcontrole gingen. We gaven onze paspoorten af en de man wees naar Otto en dan naar de deur. Twee veiligheidsagenten kwamen en namen hem mee," aldus Gratton. "Ik maakte nog een ironische opmerking: ik zei 'wel, jou zien we niet meer terug'. Hij lachte naar me en dat was de laatste keer dat we hem gezien hebben. Ze hadden besloten om een Amerikaan op te pakken. Het was zijn beurt. Hij was op de verkeerde plaats op het verkeerde moment," zegt Gratton.





15 jaar dwangarbeid Toen de rest van de groep aankwam in Beijing, zou een van de tourgidsen met Otto gesproken hebben via de telefoon. De student zou gezegd hebben dat hij "ernstige hoofdpijn had en naar het ziekenhuis wilde," zo schrijft de Washington Post na een gesprek met een andere reisgezel van de student.



Toen de jongeman niet in China aankwam zoals gepland, werden zijn familie en vrienden ongerust. Noord-Korea bevestigde pas op 22 januari 2016 dat hij gearresteerd was. Zijn. Op aanraden van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hield Otto's omgeving de zaak stil.



Begin februari kregen zijn ouders Fred en Cindy een boodschap van hun zoon via een Zweedse diplomaat. Later die maand gaf Noord-Korea de video van de "bekentenis" vrij. In maart van dat jaar kreeg hij 15 jaar dwangarbeid, voor "misdaden tegen de staat". Volgens een experts een uitzonderlijk zware straf, die het gevolg kan zijn van de spanningen tussen de VS en Noord-Korea. Het vliegtuig met de 22-jarige Otto Warmbier aan boord na landing in Cincinnati op 13 juni 2017. © ap.