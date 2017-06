Politie pakt 18 manifestanten op die betoogden tegen vrijspraak agent

Door: redactie

17/06/17 - 21u26 Bron: Belga

In juli 2016 schoot een agent de 32-jarige Philando Castile dood voor de ogen van zijn vriendin en hun dochtertje. De agent werd gisteren vrijgesproken. © epa.

In de Amerikaanse staat Minnesota heeft de politie vandaag 18 mensen opgepakt die demonstreerden tegen politiegeweld. De manifestatie was ook gericht tegen de vrijspraak van een agent die vorig jaar een zwarte man had neergeschoten. Dat melden Amerikaanse media.