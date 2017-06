Rechter beslist: moeder mag dochter (13) niet weghouden van bruiloft vader

Door: Joris Gerritsen

17/06/17 - 19u31

Illustratiefoto. © thinkstock.

De rechter moest er afgelopen week aan te pas komen om er voor te zorgen dat een 13-jarig meisje uit het Nederlandse Gelderland aanwezig kon zijn op de bruiloft van haar eigen vader.

De ouders van het meisje zijn gescheiden en de moeder wilde niet dat haar dochter naar het tweede huwelijk van haar ex-man ging afgelopen vrijdag. De ouders hebben co-ouderschap over het 13-jarige meisje en op de geplande dag van het huwelijk zou het meisje bij de moeder zijn.



Hotel geboekt

De moeder wilde niet meewerken omdat ze naar eigen zeggen een weekendje Amsterdam gepland had met haar dochter. Ze had zelfs al een hotelletje geboekt en dat kon ze niet meer annuleren. De vader liet het er niet bij en stapte naar de rechter. Hij eiste dat zijn dochter bij zijn huwelijk aanwezig kon zijn en als de moeder niet meewerkte zij hem 15.000 euro zou moeten betalen.



Uniek

De rechter heeft de man gelijk gegeven omdat het huwelijk een eenmalige en unieke gebeurtenis is en een bezoek aan Amsterdam niet. De vrouw mocht haar dochter dus niet opeisen. Daar stond tegenover dat de vader zijn dochter wel op zaterdag voor 11 uur moest terugbrengen. Op die manier konden moeder en dochter alsnog naar Amsterdam.



Omdat de moeder tijdens de zitting alleen kon bewijzen dat ze voor zichzelf een overnachting had geboekt, hoeft de vader de gemiste hotelnacht niet te vergoeden.



Niet goed

Tot slot wees de rechter beide ouders er op dat hun slechte verstandhouding niet goed is voor het kind en dat dit soort kwesties eigenlijk niet tot een kort geding horen te leiden. In het belang van hun dochter zouden de ouders daar iets aan moeten doen.