Vermiste bemanningsleden Amerikaans oorlogsschip dood teruggevonden

kv

18/06/17 - 05u19 Bron: ANP

© epa.

De lichamen van vermiste bemanningsleden van een Amerikaans marineschip zijn gevonden, meldt de Amerikaanse marine vandaag. Reddingswerkers vonden de lichamen in beschadigde en ondergelopen delen van de USS Fitzgerald. Om hoeveel lichamen het gaat, laten de Amerikanen in het midden.

Volgens Japanse media zijn alle zeven vermiste bemanningsleden dood aangetroffen.



De USS Fitzgerald kwam gisteren bij de monding van de Baai van Tokio in aanvaring met een Filipijns containerschip. De torpedobootjager maakte daarna water.



De commandant van de USS Fitzgerald werd door de Japanse kustwacht per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Twee andere bemanningsleden zijn ook in een ziekenhuis opgenomen.