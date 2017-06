Drie doden en negen gewonden bij aanslag in winkelcentrum in Colombiaanse hoofdstad

kv

Drie vrouwen kwamen om en negen anderen raakten gewond nadat een explosief tot ontploffing kwam in de toiletten van een luxueus winkelcentrum in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Dat melden de autoriteiten. Volgens burgemeester Enrique Penalosa blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek dat het "duidelijk om een terreuraanslag ging".

Het Andino-winkelcentrum in een exclusieve wijk van Bogota werd geëvacueerd na een explosie in de toiletten op de tweede verdieping omstreeks 17 uur plaatselijke tijd. Zaterdag was er veel volk in het winkelcentrum, aangezien het zondag vaderdag is. Volgens de politie was het explosief verstopt in een toiletpot.



Volgens burgemeester Enrique Penalosa zijn er drie dodelijke slachtoffers. Een van hen is een 23-jarige Franse vrouw, die zes maanden in Colombia was om vrijwilligerswerk te doen, deelt de burgemeester mee via Twitter. De twee andere dodelijke slachtoffers zijn Colombiaanse vrouwen van 27 en 31 jaar, aldus bronnen binnen het ziekenhuis waar de slachtoffers worden verzorgd. Elf mensen raakten gewond, vier van hen zijn er erg aan toe.



"De laffe terreuraanval in Andino raakt me diep", aldus de burgemeester op Twitter. president Juan Manuel Santos heeft een onderzoek naar de oorzaak van de explosie gevorderd. Het onderzoek werd ondertussen al overgedragen aan de antiterreureenheid van de nationale politie, aldus het parket.