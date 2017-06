Amerikaanse riskeert 20 jaar cel omdat ze vriend aanzette tot zelfmoord

Door: redactie

17/06/17 - 16u23 Bron: Belga

Michelle Carter in de rechtzaal. © ap.

Een Amerikaanse rechter heeft gisteren een 20-jarige vrouw schuldig bevonden aan onvrijwillige doodslag omdat ze mee verantwoordelijk is voor de zelfmoord van haar toenmalige vriend. Ze riskeert 20 jaar cel. Dat schrijven Amerikaanse media.

Michelle Carter was 17 jaar toen ze in juli 2014 tientallen sms'jes verstuurde naar haar 18-jarige vriend Conrad Roy III, die depressief was. In de berichtjes spoorde ze hem aan om zelfmoord te plegen. De jongeman werd later dood aangetroffen in zijn vrachtwagen vol koolstofmonoxide.



De rechter in Taunton, Massachusetts, achtte de vrouw schuldig aan zijn dood. "Haar woorden hebben hem letterlijk gedood", was het oordeel van de rechter. Op 3 augustus kent de vrouw haar straf.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.