Na brand in Londen: dodental blijft stijgen, wellicht 58 doden

17/06/17 - 17u09 Bron: Belga en BBC News

© afp.

Het aantal doden na de grote appartementsbrand in Londen bedraagt wellicht 58. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de Metropolitan Police.

De politie heeft het nu over 58 vermisten die vermoedelijk overleden zijn. Bij dat aantal horen ook de 30 doden die eerder al werden bevestigd. De Londense politie voegde er vandaag ook aan toe dat het aantal doden nog steeds kan stijgen.



Volgens politiewoordvoerder Stuart Cundy kan de zoektocht nog weken duren maar doen ze er alles aan om geliefden zo snel mogelijk terug te vinden. Vrijdag werd de zoektocht nog even gestaakt omdat de structuren van het gebouw niet veilig waren.



Er woonden meer dan 600 mensen in het gebouw.