Door: redactie

17/06/17 - 13u42 Bron: vtmnieuws.be

video

In Londen is een spontane protestactie ontstaan aan het districtshuis van Kensington. De betogers eisten gerechtigheid na de hevige brand in het flatgebouw Grenfell Tower, waarbij al zeker dertig mensen om het leven kwamen. Andere betogers trokken dan weer naar de ambtswoning van premier May, om haar ontslag te eisen.