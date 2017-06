Burgemeester uit Normandië opgepakt na geweld tegen Franse ex-minister

Bewerkt door: jv en aja

In Parijs is vanmorgen een man vastgezet op verdenking van geweldpleging tegen de vroegere Franse minister Nathalie Kosciusko-Morizet, zo is uit bronnen dichtbij het dossier vernomen. Later vandaag werd duidelijk dat de man een burgemeester is uit Normandië.