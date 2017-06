"Mijn zus bleek plots mijn moeder te zijn"

Koen Van De Sype

17/06/17 - 13u38 Bron: The Guardian

© Twitter.

Toen de Britse Sue Walsh zeven was, veranderde haar wereld voorgoed. Haar moeder en haar glamoureuze zus waar ze zo naar opkeek, bleken niet de vrouwen te zijn die ze dacht dat ze waren. Ondanks de schok, betekende het ook een nieuwe start. Maar die liep niet zoals ze had gehoopt.

Nu haar biologische moeder gestorven is, doet de vrouw haar verhaal in de Britse krant The Guardian. Ze vertelt onder meer over het moment dat ze te weten kwam wie haar echte moeder was. Het was haar vader - of toch de man waarvan ze dácht dat hij haar vader was - die de onthulling deed in 1977. "Marie is je moeder niet", zei hij terwijl hij naar de grond staarde. "Jennifer is je mama."



Slikken

"Ik moest even slikken", vertelt Sue uit Londen. "Niet de ex van mijn vader had me op de wereld gezet, maar mijn glamoureuze oudere zus, die af en toe mijn leven in- en uitfladderde? Ondanks de schok was ik niet verdrietig. Integendeel. Want de vrouw waarvan ik dacht dat ze mijn moeder was, had mij en mijn vader drie jaar eerder verlaten. En ik had mezelf maandenlang in slaap gehuild omdat ik maar niet begreep waarom ze mijn zusje Sharon had meegenomen en mij niet." Lees ook Familie en vrienden nemen afscheid van Glenn (15) die uit het leven stapte na pesterijen

Homokoppel moet baby alsnog afstaan aan draagmoeder: "Het voelt als een begrafenis"

Deze tekening van slachtoffertje (10) zorgde ervoor dat kinderverkrachter achter de tralies verdween

Ik herinner me dat ik bijna in huilen uitbarstte toen mijn moeder mijn haren kamde. 'Nu zijn we een echte familie', dacht ik. Maar ik was mis Sue voelde zich zelfs opgelucht en was vol verwachting. Misschien zou ze nu toch nog de moeder krijgen naar wie ze zo had verlangd. Samen met haar vader zocht ze Jennifer op. "Het was een emotioneel moment", vertelt ze. "Ik bleek ook een jongere broer en zus te hebben, Robert en Jenny. Kinderen van mijn eigen leeftijd met wie ik kon spelen en ravotten. Ik herinner me dat ik bijna in huilen uitbarstte toen mijn moeder mijn haren kamde. 'Nu zijn we een echte familie', dacht ik. Maar ik was mis."



Grootvader

Haar vader - die eigenlijk haar grootvader bleek te zijn - bleek Sue geadopteerd te hebben. "Toen ik nog een baby was, liet mijn moeder me bij de buurvrouw achter als ze moest gaan werken. Maar ze ontdekte dat de vrouw geprobeerd had me te verkopen en vreesde voor mijn veiligheid. En daarop was ze bij haar vader gaan aankloppen. Die wilde me alleen onder zijn hoede nemen, als hij me officieel mocht adopteren. Hij en zijn derde vrouw Marie hadden wel al kinderen uit vorige relaties, maar konden samen geen kinderen krijgen. En zo werd de tijdelijke oplossing plots een permanente." ‘My sister turned out to be my mum’ https://t.co/T7ewvMhd6z — The Guardian (@guardian) 17 juni 2017

Uiteindelijk zou het de redding van Sue worden, want haar (groot)vader werd de enige stabiele factor in haar leven. "Hij was geweldig", zegt ze. "Hij zei me dat ik alles kon worden wat ik maar wilde en nam me zelfs mee naar pretparken in de vakantie, iets wat hij zelf haatte, gewoon om me te zien lachen."



Vreemde eend

"Hoewel ik altijd naar een moeder had verlangd, besef ik dat ik de vreemde eend was in het leven van Jennifer", gaat ze verder. "Voor mij had ze vier kinderen gekregen bij haar eerste man, na mij nog twee kinderen bij een andere echtgenoot. Ik was het vaderloze kind tussenin dat er niet bij hoorde. De relatie tussen ons zou nooit iets worden. Ik zag haar eens om de zoveel maanden en dan verdween ze weer."



Rebelse tiener

Toen ze een rebelse tiener werd, kwam er ook spanning op de relatie met haar vader. Hoewel die alles deed wat hij kon, volgens Sue. Ze besloten dat het best was als ze bij zijn ex Marie zou gaan wonen. "En ook nu weer was ik niet ongelukkig, maar dacht en hoopte ik dat ik eindelijk een moeder zou hebben. Maar Marie bleek het nog altijd niet verteerd te hebben dat mijn vader me de waarheid had gezegd over mijn afkomst en ze negeerde mij. Twee jaar later, op mijn 15de, vertelde Marie dat ik niet meer welkom was en dat ik weer bij mijn vader moest gaan wonen. Haar man had haar verlaten en ze had niet de middelen om me ook in huis te houden. Mijn vader verwelkomde me gelukkig met open armen."